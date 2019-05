“In hoc signo vinces”, ecco l’opera d’arte realizzata a Testaccio per De Rossi – FOTO

“Sotto questo segno vincerai”. Nella notte la street artist Laika ha realizzato un’opera dedicata a Daniele De Rossi. Nel cuore di Testaccio si può ammirare il murale dedicato al capitano romanista, accompagnato dalla scritta latina “In hoc signo vinces”. In alto, anche la polemica contro Pallotta per la scelta di non rinnovare il contratto del numero 16: “Yankee go home!”. Domenica De Rossi giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma. Dopo il murale di Ostia, ecco un’altra opera. A dimostrare, ancora una volta, il grande amore dei tifosi per la loro bandiera.