Ilary attaccata sui social: “Mostro”. Totti la difende: “Sei un demente” – FOTO

Chi diceva che la mamma dei cretini è sempre incinta, forse non sbagliava. Non ci sono altri aggettivi per descrivere un’azione del genere. Ilary Blasi posta una foto della piccola Isabel, e tra i commenti c’è chi riesce a essere fuori posto e sgradevole. “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio – si legge -. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante”. Un attacco gratuito, da parte di un utente che si è celato dietro un contatto fake, così da non poter essere riconosciuto. In difesa di Ilary, tra le tante persone che hanno commentato ci sta anche il marito, Francesco Totti, intervenuto con una risposta diretta: “Sei un demente”. Anche questa volta, difficile non essere d’accordo.