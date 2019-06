Giallo De Rossi, un tifoso argentino lo insulta e la moglie lo difende: “Non ha firmato con nessuno” – FOTO

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora un’incognita. Prima la notizia in mattinata di un accordo praticamente trovato con i Los Angeles Fc, poi la smentita e infine il Boca Juniors che sembrerebbe aver perso ogni speranza di vederlo con la propria maglia. A tutto questo si aggiungono anche i social network. Già, perché un tifoso argentino che probabilmente aveva letto della possibilità di vedere l’ex capitano giallorosso con i colori degli Xeneize lo ha apostrofato come “mercenario” sotto una foto Instagram della moglie. La stessa che poi ha subito preso le sue parti rispondendo. “Mio marito non ha ancora firmato con nessuno, quindi per favore la prossima volta che decidi di insultare pubblicare assicurati che quello che hai letto sia la verità e non alcune notizie a caso” ha scritto Sarah Felberbaum.