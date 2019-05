Genoa-Roma, i convocati di Ranieri: out De Rossi e Perotti, c’è Kluivert

La Roma continua la sua corsa alla Champions League. Domani alle 18 i giallorossi sfideranno il Genoa nella 35esima giornata di campionato, con l’intenzione di sfruttare lo scontro tra Lazio e Atalanta. Per Ranieri buone notizie da Trigoria: Justin Kluivert è recuperato e fa parte della lista dei convocati diramata dal club giallorosso. Out come da programma, invece, sia Diego Perotti che Daniele De Rossi e Davide Santon. Di seguito l’elenco completo:

Olsen

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Jesus

Kolarov

Marcano

Fazio

Florenzi

Manolas

Cristante

Pellegrini

Coric

Zaniolo

Pastore

Nzonzi

Dzeko

Schick

Under

Kluivert

El Shaarawy