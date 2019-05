Genoa-Roma, i convocati di Prandelli: c’è Sanabria

Il Genoa ha reso nota tramite il sito ufficiale la lista dei convocati di Prandelli per la sfida con la Roma, in programma domenica alle 18.00. Presente Sanabria, in dubbio alla vigilia:

Di seguito l’elenco: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97), Schafer (99).