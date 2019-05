Futuro De Rossi, Pirlo scherza: “Magari viene a farmi da secondo”

Le emozioni per la serata celebrativa in onore di Daniele De Rossi sono ancora forti. Domani l’ormai ex capitano della Roma partirà per le Maldive, dove si godrà le vacanze ma penserà anche al futuro. Ha ancora voglia di giocare, ma lo stuzzica da tempo anche l’idea di diventare allenatore. La sua prossima avventura è un’incognita anche per i suoi amici ed ex compagni, anche se Andrea Pirlo azzarda con una battuta: “Sceglierà cosa sarà meglio per lui e per la sua famiglia – ha detto durante Sky Calcio Club -. Magari viene a farmi da secondo…” Per l’ex regista della Juve si parla di una chiamata dall’Under 23 bianconera, ma in questo caso sembrerebbe complicato portare con sé anche De Rossi.