Florenzi: “Occasione giusta per ripartire con cattiveria. Non pensiamo al mercato”

La Roma riparte da San Siro. A pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro l’Inter dell’ex Spalletti, Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

FLORENZI A ROMA TV

Come si riparte dopo un momento negativo?

Con cattiveria, con voglia di far bene: questa è l’occasione giusta per farlo, è una grande partita.

Ci sarà una grande squadra, rivale per la Roma alla Champions.

Siamo indietro, dobbiamo essere realisti. L’Inter è lì con noi e darà battaglia ma troverà una Roma agguerrita.

Questa è una settimana molto importante.

Sì, abbiamo tre partite importanti: sono tre grandi match, tutta la Roma dovrà farsi trovare pronta a partire già da stasera.

FLORENZI A PREMIUM SPORT

Sfida Champions. Il mercato?

Spareggio non direi, ora siamo in lotta entrambe per il quarto posto. Questa gara non dirà chi entrerà in Champions, però sicuramente è importante. Ci sarà grande spettacolo, speriamo di fare bene. Al mercato non ci pensiamo proprio.

Spalletti.

Lo abbracceremo. Speriamo di metterli in difficoltà.

FLORENZI A SKY SPORT

Su cosa serviva lavorare in questa sosta?

È servita per lavorare sulla testa, abbiamo avuto bisogno di questa settimana per ricaricare le pile. Siamo carichi e vogliamo fare una grande partita stasera.

Le voci di mercato non smentite da Monchi possono distrarre?

Non ci pensiamo, state tranquilli.

La corsa al quarto posto è complicata.

Siamo insieme a Inter e Lazio, guardiamo la realtà. Napoli e Juve sono avanti e dobbiamo guardare questa corsa a tre, non passerà per questa sera ma sarà importante per vedere dove siamo.

Giocando terzino non c’è il rischio che Di Francesco si perda il miglior Florenzi?

Non credo, sono pronto a dare tutto in campo come faccio ogni volta che mi viene chiesto, dove il mister chiede io sto bene e non ci sono problemi.