CSKA Mosca-Roma. I giallorossi sono in Russia, Totti partito con la squadra – FOTO GALLERY – VIDEO

L’uscita dalla crisi sembra ancora lontana, ma ora la Roma prova a voltare pagina: chiuso il capitolo campionato, mercoledì alle 18.55 i giallorossi scenderanno sul campo del Luzhniki Stadium per sfidare il Cska Mosca di Goncharenko nella quarta giornata del Gruppo G di Champions League. Come di consueto, la partenza per la Russia è stata programmata con due giorni di anticipo rispetto al match: dopo essere arrivata a Fiumicino alle 13.40, alle 14.10 la squadra di Di Francesco è decollata per Mosca insieme all’ex capitano, Francesco Totti. Domani i consueti appuntamenti della vigilia: alle 13 italiane la conferenza stampa del tecnico romanista con un calciatore, un’ora più tardi la rifinitura nel Luzhniki Stadium.

Ore 19.10 – Come riporta il profilo Twitter del club, la Roma è atterrata a Mosca