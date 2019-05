Genoa-Roma, giallorossi atterrati in Liguria – FOTO GALLERY

Ultime curve nell’emozionante corsa alla Champions League che sta tenendo impegnate almeno 3-4 squadre. Roma e Atalanta sono in vantaggio e i giallorossi possono sfruttare la sfida complicata per gli uomini di Gasperini contro la Lazio. La squadra di Ranieri, invece, domani sera alle 18 scenderà in campo a ‘Marassi’ per sfidare un Genoa bisognoso di punti per la lotta salvezza. Dopo l’allenamento di rifinitura, i giallorossi sono partiti da Fiumicino in direzione Genova. La squadra ha toccato il suolo ligure intorno alle 18.30.