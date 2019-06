El Shaarawy torna a casa: a Savona bagno di folla per il Faraone – FOTO

Dopo gli impegni con la Nazionale maggiore, i giocatori della Roma hanno dato il via alle loro vacanze. Tra questi c’è anche Stephan El Shaarawy, che è tornato a casa per raccogliere l’abbraccio della città che l’ha cresciuto. L’esterno giallorosso, infatti, ha dato appuntamento alla sua Savona nella serata della premiazione del torneo Nando Cogno. Un impegno fisso, ormai, per il giocatore della Roma che ogni anno partecipa al campo ‘Ruffinengo’ di Legino, frazione di Savona (la città dove è nato El Shaarawy). Bambini e appassionati, o semplici tifosi del Faraone che ne hanno seguito la carriera, hanno riempito gli spalti dello stadio regalando un bel bagno di folla al giocatore della Roma. Insieme a lui Manuel Galiano, tronista di ‘Uomini e Donne’, rapper ed ex calciatore, ma soprattutto uno dei migliori amici di El Shaarawy. Stephan e Manuel sono cresciuti proprio su quel campo, dove ogni anno respirano l’aria di casa.