El Shaarawy dopo l’infortunio: “Si riparte subito per rientrare il prima possibile” – FOTO

El Shaarawy starà fuori circa 20 giorni per infortunio. E’ arrivato oggi il responso dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al flessore della coscia accusato contro il Real Madrid. A Trigoria si augurano di poterlo riavere per la sfida con la Juventus che anticipa Natale e intanto il calciatore si carica su Instagram: “Di continuo a dura prova, ma non ci si ferma mai!! Grazie come sempre per i messaggi e il sostegno. Si riparte subito cercando di rientrare il prima possibile”.