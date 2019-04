Cuore d’oro Edin Dzeko, ancora una volta. Il centravanti della Roma si conferma bomber anche nel campo della beneficenza: oggi sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video in cui augura una pronta guarigione a Mak, un ragazzo bosniaco affetto da una forma aggressiva di linfoma non Hodgkin che Dzeko stesso ha aiutato in una raccolta fondi per le sue cure. Al termine del video, spunta anche una maglia della Roma con il numero 9 e una dedica speciale per Mak.