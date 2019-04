Ha deciso di passare la Pasqua fuori dalle mura della capitale Edin Dzeko. Il centravanti giallorosso è a Montecarlo per le festività. È stato proprio il bosniaco a re-postare una foto nelle proprie stories di Instagram con tanto di localizzazione. Si ritroverà con il resto della squadra il prossimo martedì, dove a Trigoria è in programma la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida contro il Cagliari.