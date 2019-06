Di Francesco verso la Samp: a breve la risoluzione con la Roma

La Serie A va piano piano componendosi. Soprattutto per quanto riguarda le panchine, visti gli stravolgimenti di quasi tutte le big. Se la Juve non ha ancora ufficializzato il suo nuovo allenatore, Inter e Roma hanno già annunciato Conte e Fonseca. Il Milan, invece, a breve presenterà Marco Giampaolo, che da oggi non è più alla guida della Sampdoria. I doriani, però, hanno già pronto il sostituto: si tratta di Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese, dopo l’esonero dalla Roma nel marzo scorso, è pronto a tornare in sella. Come riporta Sky Sport, all’inizio della prossima settimana l’ex allenatore giallorosso definità la risoluzione del contratto con la Roma. Poi sarà libero di firmare il suo contratto con la Sampdoria.