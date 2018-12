Di Francesco, i bookmakers puntano sull’esonero: quota 2,25. Ma la Champions è alla portata

Eusebio Di Francesco è in bilico. La società gli ha confermato la fiducia, ma i bookmakers non si fidano: è lui il secondo allenatore con la quota più bassa per l’esonero (a 2,25). Peggio di lui – riporta AgiProNews – solo Filippo Inzaghi, la cui separazione con il Bologna è quotata a 1,50.

Decisive le prossime partite: mercoledì in Champions contro il Viktoria Plzen ma soprattutto le partite di campionato: il Genoa e la Juventus prima di Natale, il Sassuolo e il Parma prima dell’inizio del 2019.

Per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions, la Roma è quotata 3,00. Meglio sia il Milan (dato a 2,25) e la Lazio (a 2,50).