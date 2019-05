De Rossi, la Roma annuncia l’addio: è la fine di un’era

Daniele De Rossi sta per dire addio alla Roma. Il capitano, dopo 18 anni, è vicinissimo a giocare l’ultima partita con la maglia che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Ad annunciarlo è il club giallorosso con un tweet. “Quasi 18 anni fa un giovanissimo Daniele De Rossi faceva il suo debutto con la Roma contro l’Anderlecht. Con il Parma, all’Olimpico, giocherà la sua ultima partita con la nostra maglia. Sarà la fine di un’era”. Oggi, alle 12.45, ci sarà una conferenza stampa nelle quale De Rossi svelerà cosa farà in futuro. Una cosa è certa: De Rossi non smetterà con il calcio giocato, ma continuerà lontano da Roma.