De Rossi, il presidente del Boca: “C’è tempo per parlare di rinforzi”. Ma in Argentina rilanciano

De Rossi al Boca Juniors è un’ipotesi possibile. Dopo le parole del segretario generale del club che parlava di un interesse palesato anche dall’ex compagno Burdisso, i media argentini insistono rilanciando questa possibilità: “Arriva al 60%”, ha detto il giornalista sportivo Roberto Leto a Fox Sports Radio”.

Ha parlato del possibile arrivo di De Rossi in Argentina anche il presidente del Boca Daniel Angelici: “Quante possibilità di vederlo qui? C’è una partita domenica che ci può portare in finale (il ritorno della semifinale della Copa de la Superliga contro l’Argentinos Juniors) e siamo concentrati su quella. C’è tempo per parlare dei rinforzi sul mercato. Ora pensiamo a domenica”.