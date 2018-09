Da scartato a predestinato: ecco Zaniolo, l’anatroccolo che è diventato cigno

Chissà se quando per la prima volta Zaniolo è sceso in campo all’Olimpico, poco più di un anno fa, immaginava un epilogo simile. Era la finale di Coppa Italia Primavera e la Roma batteva l’Entella 2-0 grazie ai gol di Soleri e Marchizza (due che da queste parti sono già solo un ricordo). Ed erano gli ultimi mesi mesi di Nicolò con i liguri. A fine stagione su di lui ci sono gli occhi di top team italiani e stranieri, ma l’Inter è più veloce di tutti e lo mette sotto contratto con un quinquennale. Un anno dopo, diventa una delle pedine di scambio nell’affare Nainggolan, arriva alla Roma e stasera esordisce in Champions nello stadio dei sogni, contro i campioni d’Europa del Real Madrid.

DA ANATROCCOLO A CIGNO – Nato a Massa quasi 19 anni fa, è il Genoa la prima squadra ad accorgersi di lui. A 11 anni passa alla Fiorentina, la squadra nella quale cresce lontano da casa, con il sogno di diventare calciatore come papà Igor. Figlio d’arte come Kluivert, ma il primo Zaniolo è stato bomber di provincia che non ha mai raggiunto la Serie A. Nicolò è altra cosa, anche se a Firenze hanno avuto valutazioni diverse. Nell’estate del 2016, terminato il tempo dell’under 17, la dirigenza viola gli comunica che nella Primavera non ci sarà spazio per lui e che sarebbe dovuto partire in prestito. Un colpo duro, al quale Zaniolo non si è arreso. Dopo la rescissione (non senza difficoltà) è arrivata l’occasione Entella. A pochi passi da casa Nicolò riesce a esprimersi al massimo, è l’anno della svolta. Con i liguri si mette in mostra e raggiunge anche la Nazionale under 19 di Baronio (dove stringe amicizia con Tumminello). In Primavera è un leader e le sue prestazioni gli permettono di esordire con la prima squadra in Serie B, a soli 17 anni (7 presenze in quella stagione). Poi la chiamata nell’Inter, con Vecchi che gli dà le chiavi del centrocampo. Lui non tradisce e segna 14 gol con 9 assist, contribuendo alla vittoria dello scudetto di categoria.

CARATTERISTICHE – Zaniolo nasce trequartista, ma con l’Inter in questa stagione si evolve diventando mezzala destra e sinistra, e mediano davanti alla difesa. E’ mancino ma usa bene anche il destro, è forte fisicamente (alto 1,89) e bravo nei colpi di testa. Era il 10 dell’Inter Primavera, ma non è un fantasista. Tecnicamente è ancora un po’ acerbo e “sporco” con il pallone tra i piedi. Un paragone che si adatta bene alle sue caratteristiche è quello con Cristante. Con il neo acquisto giallorosso, Zaniolo condivide la grande capacità d’inserimento, caratteristica che piace a Di Francesco e che gli potrà essere utile a ritagliarsi uno spazio in prima squadra se non dovesse partire in prestito. Tra i baby nerazzurri è sembrato uno dei più pronti al salto nel calcio dei grandi. Le aspettative sono tante, Monchi punta su di lui e Di Francesco ci scommette mandandolo in campo contro i Galacticos.