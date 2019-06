Cuore d’oro Yanga-Mbiwa, rimanda le vacanze e costruisce una scuola in Africa – FOTO

Yanga-Mbiwa ha lasciato la Roma con il sorriso. Lo stesso di chi va via con un gol alla Lazio che consegna alla squadra giallorosa la Champions League. Poi l’Inghilterra con il Newcastle e successivamente il Lione, ma anche tanti infortuni e un po’ di sfortuna. La stagione adesso è finita, ma le vacanze del difensore sono rimandate a data da destinarsi. Al centro dei progetti del francese c’è il volontariato. E’ impegnato, infatti, nella costruzione di una scuola a Bangui (città natale del giocatore) nella Repubblica Centrafricana. Insomma, ora Yanga-Mbiwa non suderà all’interno del rettangolo verde di gioco, ma nei cantieri, pronto a dare il suo contributo come ha sempre fatto anche in campo.