Cristante carica la Roma: “Contro l’Inter lavoro, sacrificio e cuore” – FOTO

Bryan Cristante sempre più connesso e inserito nell’ambiente giallorosso, non soltanto per quello che riguarda il gioco di Ranieri, ma anche considerando lo stretto legame instaurato sui social con i tifosi romanisti. Dopo le belle parole spese nel post partita contro l’Udinese, l’ex centrocampista dell’Atalanta è tornato a incitare e a caricare squadra e ambiente con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Lavoro, sacrificio, cuore. Il massimo impegno per preparare la partita di sabato e raggiungere il nostro obiettivo. Daremo l’anima. Siamo la Roma!”. Parole convincenti, quelle del ragazzo, parole di chi dovrà continuare a dare risposte importanti sul campo soprattutto alla luce dell’assenza forzata di Daniele De Rossi e alla probabile partenza dalla panchina di Nzonzi contro l’Inter. Ranieri infatti starebbe pensando a un centrocampo giovane e italiano, con Zaniolo, Pellegrini e appunto Cristante come interpreti principali.