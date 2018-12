Coppa Italia, sorteggiati gli ottavi di finale: Roma-Entella si giocherà lunedì 14 gennaio

Un altro impegno ufficiale si aggiunge al calendario della Roma. Chiamata a recuperare punti sulla zona Champions in campionato, la squadra di Eusebio Di Francesco nel nuovo anno se la vedrà con gli impegni europei e la Coppa Italia. A Milano oggi si è tenuto il sorteggio degli ottavi di finale della Tim Cup: i giallorossi giocheranno in gara unica contro la Virtus Entella, formazione di Lega Pro che ha eliminato il Genoa. Match programmato per lunedì 14 gennaio allo Stadio Olimpico: chi vincerà affronterà la vincente tra Bologna e Juventus.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Sabato 12 gennaio:

Bologna-Juventus

Lazio-Novara

Sampdoria-Milan

Domenica 13 gennaio:

Inter-Benevento

Napoli-Sassuolo

Torino-Fiorentina

Lunedì 14 gennaio:

Roma-Virtus Entella

Cagliari-Atalanta