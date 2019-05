Champions, Messi stellare con il Liverpool. Pastore e Monchi si stropicciano gli occhi – FOTO

L’Europa del calcio ai piedi di Lionel Messi. Il campione argentino del Barcellona mette a segno una doppietta strepitosa nell’andata della semifinale contro il Liverpool, mettendo quasi in ghiaccio il passaggio in finale di Champions League. Negli occhi di tutti gli appassionati, però, resta la prestazione superlativa del numero 10 blaugrana che ha fatto letteralmente stropicciare gli occhi anche ai suoi colleghi e compagni. Come Javier Pastore, che con Messi ha giocato in nazionale: il Flaco giallorosso ha pubblicato su Instagram il video della punizione del 3-0 segnata dalla ‘pulga’ con un commento molto chiaro. “Che bestia, sei unico”. Si unisce ai complimenti anche l’ex ds romanista Monchi: “Schieramento irregolare da parte del Barcellona, stanno giocando in 12, 13 o 14… Messi incredibile, passeranno molti anni prima di vedere un giocatore più dominante”.