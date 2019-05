Centocelle, il tifoso romanista sfida le fiamme per salvare i feriti. Totti: “Sei formidabile” – VIDEO

L’incendio di tre giorni fa in via Panaroli, a Centocelle, poteva avere conseguenze catastrofiche. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite, senza contare gli intossicati. Ma se adesso non si piangono vite spezzate gran parte del merito va a Daniele, ragazzo di 25 anni che ha sfidato le fiamme, liberando chi era rimasto intrappolato mettendo a rischio se stesso.

Daniele è un grande tifoso romanista, segue i giallorossi in casa e in trasferta. La sua impresa è arrivata fino ai cancelli di Trigoria ed è stata raccolta da Francesco Totti, che ha registrato un video per dirgli “sei formidabile”. L’eroe del giorno ha ricevuto centinaia di messaggi e intervistato nella trasmissione Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport ha detto: “Quando vedi le fiamme devi avere il sangue freddo, per fortuna sono riuscito a farcela. Soltanto adesso mi rendo conto di quanto sia stato comunque pericoloso. Ma ho fatto del bene e lo rifarei ancora. Spero ora stiano tutti bene”.