Addio De Rossi, Strootman: “Amico, tu sei la Roma”. Ruediger: “Capitano, leggenda, leader”

“Grazie di tutto Daniele! Capitano. Leggenda. Leader. Ti auguro il meglio per il tuo futuro fratello“, parola di Antonio Ruediger.

Ma l’ondata di affetto da parte degli ex per Daniele De Rossi non si esaurisce. Anche Emerson Palmieri e Juan Iturbe hanno lasciato un messaggio per il capitano giallorosso: “Capitano dentro e fuori dal campo. Ho avuto l’onore di aver giocato con te e ancora di più, sono molto felice di esserti amico. Grazie di tutto ciò che hai fatto per me e per tutta la Roma. Prima di tutto sei un uomo vero e poi un grande campione. Ti auguro sempre il meglio per il tuo futuro, Dani! Tvb!”, le parole dell’italobrasiliano.