Capitano oltre i colori, il tifoso laziale pazzo di De Rossi: “Tutti devono sapere chi è” – FOTO

Continuare o fermarsi. I tifosi della Roma aspettano di conoscere il futuro di Daniele De Rossi. A due anni di distanza dallo straziante addio al calcio di Francesco Totti, un’altra bandiera potrebbe dire basta. Un grande capitano, il cui valore col passare degli anni, dopo le tante critiche ricevute in carriera anche dai suoi tifosi, è stato riconosciuto da tutti. Anche da qualche laziale. Uno in particolare, ci ha tenuto a raccontarlo con un lungo post su Instagram: “Tutti sanno quanto io sia laziale e quanto non ami la Roma. Ma vorrei che tutti sapessero chi è Daniele De Rossi. Mia figlia lo ha riconosciuto dentro un negozio in centro, ma un commesso cafone gli ha negato la possibilità di fare una foto. Ci ha pensato Daniele a farle toccare il cielo con un dito facendo anche imbarazzare il commesso” racconta Pietro. “Tutti devono conoscere questa storia, in un calcio privo di valori ci sono ancora signori come Daniele De Rossi, grande capitano e degno erede di Di Bartolomei”.