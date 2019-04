Cagliari, Birsa in fiducia: “A Roma andiamo sereni, possiamo fare risultato”

Dopo il pareggio con l’Inter, la Roma di Ranieri continuerà la rincorsa Champions nel match casalingo contro il Cagliari di sabato pomeriggio. Per i giallorossi un pericolo in più sarà costituito da Valter Birsa, che contro il Frosinone è tornato titolare dopo tre mesi: “Sono soddisfatto, mi manca ancora del minutaggio ma con l’andare dei minuti mi sono sentito meglio, anche se il braccio un po’ mi faceva male, avevo preso una botta ieri in allenamento. Spero di essere riuscito a sostituire nel modo migliore un giocatore come Barella”. Ai microfoni del sito ufficiale rossoblù lo sloveno si è poi concentrato sulla sfida dell’Olimpico: “Possiamo fare risultato anche su un campo difficile come quello dell’Olimpico. Loro si giocano punti importanti per l’Europa, noi abbiamo dimostrato – specie nelle ultime partite – di potercela giocare contro chiunque. Siamo in crescita anche fisica, andiamo a Roma sereni, non vogliamo fermarci qui”.