Bologna, Paz torna in gruppo ma Palacio lavora a parte. Domani alle 13 Inzaghi in conferenza

Anche il Bologna prosegue la preparazione della squadra rossoblù in vista dell’impegno di domenica al Dall’Ara contro la Roma. La squadra di Filippo Inzaghi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, oggi pomeriggio è scesa in campo a Casteldebole per una seduta tra esercitazioni tattiche, prove di movimenti e palle inattive. Come riporta il sito ufficiale dei felsinei, Nehuen Paz è tornato a svolgere tutto l’allenamento in gruppo. Niente da fare per Palacio, ancora a parte, mentre Helander e Donsah hanno svolto le consuete terapie. Domani alle 13 Filippo Inzaghi prenderà la parola in conferenza stampa.