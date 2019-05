Barcellona, che trauma per Suarez: in conferenza non pronuncia la parola “Roma” – VIDEO

Luis Suarez evita di pronunciare la parola “Roma”. Il Barcellona farà difficoltà a dimenticare la rimonta subita dalla squadra di Di Francesco la scorsa stagione nei quarti di finale di Champions League. Un aiuto potrebbe arrivare da Liverpool, dove stasera i blaugrana possono staccare il pass per la finale di Madrid. Ma il programma televisivo Jugones ha fatto notare come nella conferenza stampa di vigilia di ieri, l’attaccante abbia sostituito la parola “Roma” con altre per non ricordare il riferimento alla partita dell’Olimpico finita 3-0 grazie al gol di Manolas.