“Antonio per sempre”: l’omaggio da brividi per De Falchi nel trentennale della sua scomparsa – FOTO

Il 4 giugno del 1989 Antonio De Falchi moriva in seguito ad un aggressione di un gruppo deviato del tifo milanista. Oggi, nel trentennale della sua scomparsa, i tifosi romanisti ricordano e urlano con forza il nome di Antonio. Per non dimenticare mai. Sotto casa della famiglia De Falchi, i ragazzi del gruppo “Roma” si sono ritrovati come ogni 4 giugno per tenere viva la memoria del ragazzo scomparso. Per De Falchi uno striscione con scritto “Antonio per sempre”, un murale e un cuore enorme dipinto sulla strada, ovviamente giallorosso.

In occasione dell’ultimo Roma-Milan, la sorella di Antonio è stata ospite dei ragazzi del gruppo “Roma” in Curva Sud. Nonostante il periodo difficile dei giallorossi e la contestazione, tutto si fermò per ricordare De Falchi con una coreografia da brividi che resterà nella storia.