L’addio alla Roma di Daniele De Rossi continua a smuovere le emozioni e i sentimenti del mondo del calcio. Anche gli ex compagni di Nazionale del capitano giallorosso, e avversari di tante battaglie, hanno voluto rendere omaggio al centrocampista della Roma. E’ il caso di Claudio Marchisio, che è stato capitano della Juventus e capisce cosa si prova a lasciare la maglia che si ama: “Qualcuno dice che è nella natura delle cose, quello che so è che anche quando il vento cessa o cambia direzione, alcune bandiere continuano a sventolare alte e orgogliose, perché l’amore che hanno dato e ricevuto e i legami che hanno creato, sono una forza inesauribile. Sei grande amico mio”, il suo messaggio su Instagram.

A seguire un altro giocatore importante per il calcio italiano come Andrea Pirlo: “Un capitolo importante della tua vita si chiude.. Non importa dove ma continua a giocare e a divertirti perché il calcio ha ancora bisogno di persone vere come te. In bocca al lupo Dani”.