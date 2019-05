Addio De Rossi, Manolas: “Capitano dentro e fuori”. Dzeko: “Fratelli per la vita”

Manolas è stato subito seguito a ruota da Edin Dzeko su Facebook: “Fratelli per la vita“. Da Cagliari anche Luca Pellegrini ha voluto salutare De Rossi: “Chi ama il calcio non avrebbe mai voluto che questo momento arrivasse… Grazie per tutti i consigli e le parole di conforto nei momenti no, grazie di cuore capitano, chiunque vorrebbe essere come te“.

“Non ero ancora entrato a trigoria quando mi è arrivato un tuo messaggio con scritto “benvenuto in famiglia”. È proprio così che mi hai fatto sentire giorno dopo giorno… grazie capitano, è stato un grande privilegio giocare con te”, parola di Nicolò Zaniolo.

Emozionante ed emozionato anche il saluto di Javier Pastore: “Posso solo dire ‘GRAZIE DDR’, perché in così poco tempo sei stato presente in ogni occasione. Non c’è bisogno di chiedere per sapere tutto quello che hai fatto per questi colori in 18 anni. Sono fortunato per aver avuto l’occasione di passare un anno della mia carriera con te come compagno. Oltre quello che sei come calciatore, un FENOMENO, come uomo sei anche mille volte meglio. Hai ancora tanto da dare in un altro posto come giocatore sul campo o nello spogliatoio. Ti auguro il meglio in qualunque cosa deciderai. Grazie Dani”.