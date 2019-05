Addio De Rossi, la polemica di Nainggolan: “Una storia già vista…”

Radja Nainggolan non ci sta. Da Milano l’ex centrocampista torna a fare polemica, e stavolta coglie la palla al balzo commentando il tema del giorno: l’addio di Daniele De Rossi alla Roma. “DDR, che dire: una storia già vista…“, parola del belga. Impossibile non pensare che quella “storia già vista” non si riferisca a a Francesco Totti, oggi dirigente giallorosso dopo aver appeso due anni fa gli scarpini al chiodo nonostante lui volesse continuare a giocare con la Roma, o anche alla sua, passato all’Inter nella scorsa estate a prescindere dalla sua volontà di restare nella Capitale.

Poco dopo, Nainggolan ha pubblicato un altro messaggio per De Rossi, stavolta su Instagram: “Gran uomo prima di un gran giocatore… Ri auguri tutto il meglio per il tuo futuro… Sarà strano non vederti più là…”.