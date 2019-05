Addio De Rossi, messi a disposizione altri cento biglietti per Roma-Parma

Domani sera sarà uno Stadio Olimpico vestito a festa per la partita d’addio di Daniele De Rossi. Dopo l’annuncio della Roma sul futuro del proprio capitano, i tagliandi per la sfida con il Parma sono stati presi d’assalto dal popolo romanista, voglioso di non perdersi gli ultimi minuti del numero sedici. Per creare un’atmosfera ancor più incandescente, la società ha deciso di rendere disponibili ai tifosi un centinaio di posti di servizio nei settori Tribuna Monte Mario Top Nord e Tribuna Monte Mario Sud. Gli ultimissimi biglietti per seguire da vicino una delle serate più emozionanti della storia recente del club.