Contestazione a Trigoria: De Rossi, Ranieri e Massara fuori per un confronto coi tifosi – FOTO

“Io voglio giocare, loro non vogliono“. La notizia dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma per scelta della società giallorossa ha spiazzato la tifoseria romanista, che già nella notte ha dato il via alla contestazione con striscioni posizionati in varie zone della città, tra cui la sede del club all’Eur e Campo Testaccio. Oggi la protesta continua all’esterno del centro sportivo di Trigoria, dove i tifosi si sono raccolti per contestare la società.

LIVE

Ore 16.05 – I tifosi hanno lasciato Trigoria dopo il confronto con De Rossi, Ranieri e Massara.

Ore 16.00 – Durante il confronto Daniele De Rossi ha invitato i tifosi alla calma ribadendo comunque che la sua avventura alla Roma si è conclusa. Anche Ranieri ha cercato di abbassare i toni e difendere il ds Ricky Massara non colpevole per la decisione presa dalla società.

Ore 15.50 – Daniele De Rossi, mister Ranieri e il ds Massara sono usciti fuori per parlare con i tifosi.

Ore 15.20 – Compaiono altri striscioni di protesta: “Fatelo firma’!“, ma anche “Noi l’AS Roma, voi Azienda… funebre“. Cori contro il presidente Pallotta e la società.

Ore 15.00 – I circa 100 tifosi arrivati a Trigoria hanno esposto il primo striscione di contestazione: “AS Azienda, oggi chiarimo ‘sta faccenda!“.