Addio De Rossi, Adani attacca la Roma: “Lo hanno trattato come un biglietto usa e getta”

La scelta della Roma di non rinnovare il contratto a De Rossi non ha colpito solo il mondo Roma. Anche Daniele Adani, commentatore di Sky, ha voluto dire la sua attaccando la società giallorossa: “Il destino degli uomini giusti è rivelare chi gli è di fronte. De Rossi è un uomo giusto, diverso, differente da tutti che con comportamenti e amore puro, non ruffiano, ha portato fuori le ingiustizie, le carenze e le difficoltà di una società che lo ha trattato come un biglietto della metropolitana che prima timbri e poi butti”.