Questa mattina l’Udinese si ritroverà sui campi di allenamento per la rifinitura in vista del match con la Roma. appuntamento alle 9.30 per la colazione di gruppo, poi alle 10.40 tutti in palestra per l’attivazione muscolare. Alle 11 la squadra si sposterà in campo. Fissata invece per le 13 la conferenza stampa di Igor Tudor. Nel primo pomeriggio la partenza per la capitale.