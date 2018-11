Domenica sera allo stadio Olimpico ci sarà Roma-Inter e non solo in casa giallorossa ci sono diverse situazioni da monitorare causa infortuni. Come riporta Sky Sport, Nainggolan e de Vrij sono usciti anzitempo nella gara di Champions League con il Tottenham. Se la presenza del belga è in forte dubbio e rischia di andare verso il forfait, lo stesso non si può dire per il centrale olandese che ha accusato solo dei crampi.