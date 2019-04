Inter, Nainggolan: “Mi dispiace giocarmi la Champions con la Roma”

La prossima settimana Roma e Inter si sfideranno per un match che sarà decisivo nella corsa Champions. Con i nerazzurri ci sarà anche Nainggolan, che ha parlato a Sky della sfida alla sua ex squadra: “La sfida con la Roma per la Champions? E’ uno scontro diretto per entrambe. Mi dispiace, da una parte, giocarmela con la Roma perché lì ho lasciato tanti bei ricordi ma il calcio è anche questo”. Poi sulle prestazioni con l’Inter ha aggiunto: “Se ho ripagato il debito con Spalletti? Io cerco sempre di dare il massimo per me stesso, purtroppo ho avuto tanti infortuni e quindi non sono riuscito a dare quello che volevo. Ho sempre dato il massimo per questa maglia”.