Ripresa degli allenamenti in casa Inter dopo la sconfitta con il Tottenham di ieri in Champions League. Come riporta la tv del club, la squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato ha effettuato lavoro di scarico in palestra e corsa leggera in campo, mentre il resto del gruppo ha invece effettuato ripetute ad intensità crescente e lavoro sul campo focalizzato sul possesso palla. Aggregati al gruppo anche alcuni giocatori della Primavera.