Di Carlo: “Domani faremo una grande prestazione per battere la Roma”

Sfida al fanalino di coda Chievo per la Roma, che vuole dimenticare il pareggio dell’andata conquistando i tre punti al Bentegodi. Il tecnico dei clivensi Domenico Di Carlo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Le sue parole:

“Un dispiacere non avere Pellissier, ma chi ci sarà al suo posto farà bene. In attacco siamo forti. I nuovi? Diousse quello che sta più avanti, sarà titolare. Andreolli non è disponibile. Questa settimana ho lavorato sulla partita di Empoli, quasi perfetta per noi. Per affrontare la Roma serve più maturità, dobbiamo migliorare. L’attenzione va alzata, ogni tanto perdiamo concentrazione. La Roma è più forte individualmente, ma dobbiamo essere più forti come squadra. Sono convinto che tireremo fuori una prestazione straordinaria per mettere k.o. la Roma. Noi affrontiamo una grande squadra, ma anche loro affronteranno una grande squadra. Dobbiamo continuare a sognare e puntare all’impresa, sono convinto che ci salveremo. Se la Roma gioca ad alto ritmo per 90 minuti sarà difficile, ma dovremo fermarli con lo spirito di squadra. Dobbiamo farli ragionare poco, per poi colpirli”.