Domenica alle 15 la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Roma. Questa mattina la squadra di Inzaghi si è allenata e come riporta il sito del club rossoblu, c’è stato un ampio focus sui calci piazzati. A concludere, invece, una partitella a campo ridotto. Torna in gruppo l’ex Mattia Destro, mentre Nehuen Paz continua il lavoro a parte. Differenziato anche per Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah. Domani la seduta verrà sostenuta a porte chiuse.