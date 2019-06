Roma, Fonseca al lavoro per bloccare Manolas. Il Napoli offre Diawara

Il futuro di Manolas è argomento di discussione nella Capitale in questi giorni. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale in onda su Sky Sport il neo tecnico giallorosso Fonseca avrebbe intenzione di chiamare il greco nei prossimi giorni per bloccarlo e per ribadire la sua centralità nel progetto tecnico romanista. La Roma sul greco avrebbe infatti le idee chiare: non lo lascerà andare se non con il pagamento della clausola rescissoria di 36 milioni di euro oppure con l’inserimento di contropartite tecniche gradite però ai giallorossi. Il Napoli avrebbe fatto un tentativo con Diawara, ma la Roma vorrebbe provare a far rientrare eventualmente nella trattativa Dries Mertens.