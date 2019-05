Mercato, Willems può lasciare l’Eintracht: “C’è anche la Roma”

Jetro Willems, terzino sinistro olandese, è un obiettivo della Roma. Ad ammetterlo è lo stesso giocatore dell’Eintrach Francoforte alla trasmissione olandese VTBL in onda sul canale Rtl: “Questi club sono interessati”, ha detto Willems riferendosi ai giallorossi e al Newcastle di Benitez. Il terzino non è soddisfatto dello scarso minutaggio e anche del ruolo: “Non sono un centrocampista, non posso giocare lì”. In stagione è sceso in campo per poco più di 1300′ tra campionato e coppe.