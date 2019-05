Mercato Roma, Zaniolo piace anche al Manchester City

“Poi non lamentatevi” il finale della storia Instagram di Nicolò Zaniolo dopo che la madre è stata rapinata in mattinata. Un messaggio che ha messo paura ai tifosi della Roma su un’eventuale partenza del centrocampista. Come riporta Sky Sport, il giocatore, esploso quest’anno, piace a tanti club in Europa. Tottenham e Juventus in particolare, ma nelle ultime ore è emerso anche il nome del Manchester City. Nelle prossime settimane il futuro del classe ’99 sarà sicuramente più chiaro con l’arrivo di Petrachi.