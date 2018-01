Mercato Roma, ufficiale: Soleri in prestito all’Almeria – FOTO

Dopo sei mesi in Liguria alla Spezia, Edoardo Soleri vola in Spagna. Ad attenderlo c’è l’Almeria, club di Segunda Division. La società spagnola ha annunciato l’arrivo in prestito del giovane attaccante giallorossa, che fino a giugno si confronterà con una realtà diversa. L’Almeria ha diramato un comunicato sul proprio sito online e lo ha anche condiviso su Twitter. Ecco la nota del club:

“L’Almeria ha raggiunto un accordo con la Roma per la cessione, fino alla fine della stagione, di Edoardo Soleri“.