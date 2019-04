Mercato Roma, sirene francesi per Cengiz Under

Oltre alle società inglesi, come Arsenal e Tottenham, per Cengiz Under sembra che ci sia anche il forte interesse delle francesi, Lione e Marsiglia su tutte. Stando infatti a quanto riporta calciomercato.it per l’ala della Roma potrebbe scatenarsi un’asta tutta transalpina, tra OL e Olympique. Entrambe le squadre potrebbero andare incontro a sanguinose cessioni in estate per quanto riguarda il reparto degli esterni, Depay e Fekir per i rossoblu, e invece Thauvin per i biancocelesti. Alla luce di questo il turco rappresenterebbe il profilo ideale come sostituto, sebbene sia stato a lungo fermo nell’ultimo periodo a causa di un problema muscolare. Under sarà però abile e arruolabile in questo finale di stagione, per aiutare società e compagni a coltivare il sogno Champions, cominciando dal match di sabato con l’Inter.