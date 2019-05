Mercato Roma, su Under gli occhi di Arsenal e Tottenham

Anche se reduce da una stagione non del tutto positiva e dove si è visto poco, Cengiz Under ha addosso gli occhi di alcuni club europei. Come riporta il sito turkish-football, in Premier League Arsenal e Tottenham sarebbero interessate all’esterno di proprietà della Roma che non accetterebbe cifre inferiori ai 50 milioni. Il futuro di Under con i giallorossi dipenderà anche da un’eventuale nuovo accordo contrattuale e dalla probabile mancata qualificazione in Champions League che potrebbe costringere il club a cedere il turco per questioni di bilancio.