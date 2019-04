La Roma continua a seguire Timothy Castagne. L’esterno belga dell’Atalanta è uno dei possibili obiettivi per la prossima stagione. Come riportato da calciomercato.it, il ds romanista Massara ha confermato l’interesse per il giocatore anche nell’ultimo incontro con l’agente del giocatore. Il valore dell’esterno è di 15 milioni di euro.