Patrick Schick sembra aver attirato molta attenzione in Germania. Infatti, secondo quanto riporta Il Messaggero, in Bundesliga ci sarebbero tre club interessati all’attaccante giallorosso: Lipsia e Borussia Dortmund, di cui si era già parlato nei giorni scorsi, e Bayer Leverkusen avrebbero chiesto informazioni sul ceco. Intanto, l’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha rilanciato su Schick dicendo: “Per me rimane molto forte. Io scommetto su questo ragazzo”.