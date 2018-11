Mercato Roma, Rodrigo Caio: “Il mio futuro? Ci penserò con calma”

Sul taccuino di Monchi per il mercato di gennaio c’è anche il suo nome. Rodrigo Caio, difensore centrale del San Paolo con passaporto italiano, potrebbe presto vestire la maglia della Roma qualora il ds spagnolo riuscisse a cedere Marcano. Con il contratto in scadenza nel 2021, Caio ha le idee chiare sul suo futuro e dopo aver rifiutato una proposta dalla Spagna nella sessione estiva del mercato, ora non esclude un suo addio al Tricolor: “Voglio aiutare i miei compagni adesso – le parole del difensore a globoesporte.com –. Il mio futuro? Vediamo, ci penserò con calma, analizzerò tutto per vedere cosa accadrà”. Nelle ultime partite Rodrigo Caio ha trovato poco spazio ed è considerato dal tecnico Jardine l’alternativa a Bruno Alves.